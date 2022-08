Tv-presentator Joris Linssen pleit voor zoeken naar meer avontuur: ‘Anders krijg je makke schapen’

Eindelijk een Nijmegenaar in deze rubriek!

„Dat weten misschien weinig mensen, maar ik ben inderdaad geboren in Nijmegen, in het Canisius. We woonden vlakbij het Goffertpark aan de Beverweg. Hoewel we al na zo’n twee jaar verhuisden naar Brabant, kwam ik in mijn jeugd vaak naar de stad. Ik logeerde graag bij mijn oma op de Marterstraat en kom nog steeds veel in Nijmegen.”