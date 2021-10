Twaalfde inbraak Funkenstein: ‘Ze hebben vier keer moeten gooien voordat de ruit aan diggelen ging’

voetbal nijmegen Alverna bezorgt Woezik ‘derbytrau­ma’, Leones laat winst liggen, eerste punt voor Quick 1888

17 oktober NIJMEGEN - In de eerste klasse is Woezik er voor de vierde keer op rij niet in geslaagd om de derby tegen Alverna te winnen, blijft Leones in de onderste regionen en NEC en BVC’12 hekkensluiter. In de tweede klasse gaat het met Quick 1888 ‘iedere week beter’ en heeft Eendracht’30 dit seizoen voor het eerst punten laten liggen. Trekvogels is na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen in de derde klasse. Op hetzelfde niveau ging het Gennepse Vitesse’08 onderuit tegen Groesbeekse Boys. In de vierde klasse blijft SCE in de voetsporen van koploper Krayenhoff en besliste DSZ pas in de slotfase de wedstrijd tegen Nijmegen.