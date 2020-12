Twee aanhoudingen na bedreiging met mogelijk vuurwapen bij McDonald’s

Oproep van eenzame Thomas (32) maakt veel los: ‘Mensen helpen elkaar, dat is wat ik teweeg wil brengen’

18 december NIJMEGEN - De oproep van Thomas Pruijsen (32), die eerder deze week zijn verhaal deelde over zijn eenzaamheid, maakt veel los. De Nijmegenaar is overladen met positieve reacties. En, wat hijzelf nog belangrijker vindt: zijn verhaal zorgt er al voor dat mensen ook elkaar gaan helpen. ,,Dat is juist wat ik teweeg wil brengen.”