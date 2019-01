Twee auto's uitgebrand op parkeerplaats in Nijmeegse centrum

Zilveren munten gestolen bij inbraken via slaapkamer­ra­men in Berg en Dal

11:17 UBBERGEN / BERG EN DAL - In Berg en Dal en in Ubbergen zijn zondag twee gelijksoortige inbraken gepleegd. In beide gevallen kwamen de daders naar binnen via het slaapkamerraam en wisten ze ondanks het afgaande alarm te ontsnappen. De politie is nog naar hen op zoek en wil daarom mogelijke getuigen spreken.