Twee auto’s in brand in Nijmegen, politie vermoedt brandstichting

Lusanne Bouwmans (32) wil met D66 de grootste worden in Nijmegen: ‘De kleur op de wangen moet terug’

17 april NIJMEGEN - Lusanne Bouwmans (32) wil lijsttrekker worden bij D66 in Nijmegen. Bouwmans is vooralsnog de enige kandidaat bij de sociaal liberale partij, dus de kans is zo groot dat zij het wordt. De huidige fractievoorzitter, Tobias van Elferen, ziet in ieder geval af van nog een termijn.