Twee dagen onderweg van Londen naar Nijmegen, helemaal via Rome door problemen Schiphol

Luna was een paar dagen op bezoek bij vrienden in Londen en zou woensdagmiddag met Vueling Airlines terugvliegen. ,,Kort nadat ik op vliegveld Londen Gatwick was afgezet, bleek de vlucht geannuleerd te zijn omdat heel Schiphol plat lag.”



Vervangende vluchten waren vol of veel te duur. De enige optie was donderdagochtend via Rome vliegen, zo leerde informatie bij de balie. Hetzelfde lot trof nog een tiental Nederlandse reizigers.



,,Je kon naar een hotel, maar ik ben teruggegaan naar mijn vrienden. De volgende ochtend vlogen we vanaf Londen Luton. Daar hebben we twee uur in het vliegtuig gewacht voordat die vertrok. En daardoor misten we vervolgens net de aansluiting in Rome.”