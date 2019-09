Twee festivals tegelijk in Nijmegen: ‘Het was even schrikken’

Is nagedacht over deze programmering? Zitten ze elkaar niet in de weg? De organisatie van Kunstnacht vindt het nogal spannend want het is een betaald evenement dat meestal zo’n 3.000 bezoekers trekt. Terwijl Beleef de Oversteek, onderdeel van het herdenkingsprogramma van de gemeente Nijmegen, gratis is.

Op elkaar afgestemd

,,Het was even schrikken”, zegt Julia Vrenken van de Nijmeegse Kunstnacht. ,,Wij zitten al negen jaar op de derde zaterdag van september. Het herdenkingsfestival kwam er pas later bij. We hebben wel goede afspraken gemaakt en zaken op elkaar afgestemd. Het thema ‘75 jaar vrijheid’ komt ook terug in ons programma.” Voor de gemeente Nijmegen is dit weekend de logische datum voor een grote herdenking. Omdat toen 75 jaar geleden de stad en regio werden bevrijd van de Duitse bezetter. ,,Er is overleg geweest en zelfs sprake van samenwerking”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,In Nijmegen zijn wel vaker meer evenementen in één weekend.”

Tijd en plaats

Wat tijd en plaats betreft, zitten de festivals elkaar slechts een beetje in de weg. De Nijmeegse Kunstnacht is zaterdag ’s avond en ’s nachts in het centrum en op het Honigterrein. Beleef de Oversteek is verderop langs de Waal, start zaterdag en zondag overdag en loopt door in de avond. Dit programma is gericht op gezinnen en ouderen. ,,Wij bedienen een andere doelgroep”, zegt Vrenken van de Kunstnacht. ,,Een volwassen publiek waarvan een groot deel een vaste bezoeker is van de Nijmeegse podia. Daarom hopen we dat we dat we niet te veel last hebben van elkaar.”