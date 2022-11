Twee indringende boeken over de Nijmeegse razzia van november 1942

In 1994 kwam de zoon van een Friese verzetsstrijder een handgeschreven manuscipt naar herinneringscentrum Kamp Westerbork brengen, verkregen uit zijn vaders nalatenschap. Het was een ooggetuigenverslag van de Nijmeegse razzia in de nacht van 17 op 18 november 1942 - waarbij 196 Joodse inwoners uit hun huizen zijn gehaald en weggevoerd. Na enig onderzoek bleek de auteur Fritz Tauber te zijn, die toen nog leefde.

Tauber kwam na de razzia in kamp Westerbork terecht maar kwam vrij omdat zijn werkgever (Smit in Nijmegen) hem onmisbaar verklaarde. Later is hij alsnog met zijn vrouw ondergedoken en wist zo de oorlog te overleven. Na de oorlog keerde hij terug naar Nijmegen.

De vondst van zijn manuscript in 1994 maakte veel in hem los, maar toch wilde hij meewerken aan een publicatie. Eerst anoniem en na zijn dood in een kleine oplage via herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nu, 80 jaar na de Nijmeegse razzia, is zijn indrukwekkende getuigenis heruitgegeven door de stichting Stolpersteine Nijmegen.

Fragment uit ‘Maanden van angst en verschrikking’, ooggetuigenverslag van Fritz Tauber ‘Nijmegen, 17 op 18 november 1942, een stille najaarsnacht, kil en donker. Iedereen is blij thuis te zijn in een verwarmde gezellige kamer, gemakkelijk zittend een goed boek te lezen of met goede vrienden een geanimeerd gesprek te voeren. Het laatste was ook met ons het geval, niets vermoedend wat enkele uren later met ons gebeuren zou. (..) Opgewekt lieten wij onze gasten uit. Wij waren juist van plan ons ter ruste te begeven, toen plotseling de bel alarmerend en onheilspellend ging. Overstuur kwam een gast terug, een goede vriendin van mijn vrouw, opgewonden vertellend dat zij op straat zwaarbepakte Joden onder politiegeleide gezien had en dat zij te weten gekomen was, dat alle Joden die niet in het bezit zijn van een zogenaamde ‘Sperrstempel’ deze nacht opgehaald zouden worden. Ik had geen ‘Sperrstempel’ en een panische schrik kwam over mij.’

In alle vroegte naar het station

In het tweede boek dat wordt gepresenteerd, ‘Boekhouding van een Ondergang’, reconstrueren de Nijmeegse onderzoekers Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan nauwgezet wat zich rond de razzia heeft afgespeeld. Hoe was het voorbereid, wie waren erbij betrokken, hoe ging het in z'n werk?

Zo lezen we over de bijeenkomst bij de Sicherheitsdienst (SD) in Arnhem, een dag tevoren, waarbij burgemeesters en politieinspecteurs uit 24 Gelderse en Overijsselse gemeenten waren uitgenodigd (de Nijmeegse razzia maakte deel uit van een veel grotere ‘operatie’). En over de eenheden van de Marechaussee uit andere regio's (Amsterdam, Groningen) die naar Nijmegen werden gehaald om bij te springen.

De opgepakte Joodse inwoners, ook kleine kinderen en ouderen, werden vastgezet in een schoolgebouw aan de Kronenburgersingel. De ochtend daarop moesten ze in alle vroegte naar het station lopen waar een trein naar Westerbork klaarstond. Na uren wachten in de wagons verdwenen ze uit de stad.

Beklemmend

In het boek volgt dan een hoofdstuk met de beklemmende titel ‘Bevolkingsregister opgeschoond’, en een tweede deel waarin de onderzoekers in bredere zin de moord op de Joodse inwoners van de stad en de systematische organisatie erachter belichten.

