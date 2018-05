Twee jaar cel voor dronken Nijmegenaar (29) die op hoge snelheid op auto botst

Spoedover­leg over Vérian in Apeldoorn

14:53 APELDOORN/ NIJMEGEN - Bij Vérian is vanmiddag spoedoverleg over de problemen waarin de Apeldoornse zorgorganisatie is verzeild geraakt. Vérian kreeg gisteren van de rechtbank surseance van betaling. Dat is vrijwel altijd het voorportaal van faillissement.