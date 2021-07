Twee jaar lang moest Josine leven zonder lift: ‘Eindelijk krijg ik mijn leven terug’

De 43-jarige Nijmeegse zit in haar elektrische rolstoel in de tuin in haar nieuwe huis in Woenderskamp in Nijmegen-Noord. Ze straalt. De lift, zegt ze, die geeft haar haar leven terug. Negentien jaar woonde ze met man Remco, hun zoon Jente (13) en dochters Nerena (11) en Reyenne (5) in een koophuis in de Nijmeegse wijk Dukenburg, vlakbij het winkelcentrum.