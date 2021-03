Twee keer autobrand in Nijmegen, tijdens blussen ontstaat een ‘explosie’

Justitie: verdachte van flatmoord op Mustapha (37) had mogelijk een psychose

3 maart ARNHEM - Waarom werd de 37-jarige Mustapha uit Nijmegen op een koude dinsdagmiddag in januari in een smoezelige flat doodgeschoten? Het is een vraag die mogelijk nooit een plausibel antwoord krijgt. De verdachte verkeerde wellicht in een psychose tijdens de moord.