Twee mannen opgepakt voor groepsafpersing Ewijkse vrienden

Onder dwang moesten de vijf vrienden uit Ewijk vroeg in de ochtend op nieuwjaarsdag geld pinnen en afstaan aan twee mannen. Dat gebeurde na een stapavond in Nijmegen.

Een van de vrienden werd in beschonken toestand het café uitgezet en liep op straat de verkeerde persoon tegen het lijf. Deze man zou de beschonken Ewijkenaar ‘wel even naar huis brengen’ met de auto, maar stopte bij de pinautomaat van ABN Amro op de Hatertseweg in Nijmegen. Onder bedreiging van de mannen pinde het slachtoffer er geld en stond hij dit af aan zijn belagers. Vervolgens werden ook de vier andere vrienden door de twee daders op een soortgelijke manier ontvoerd en afgeperst.

Zelden vertoond misdrijf

De daders met de slachtoffers een stop in Ewijk, maar daar was de pinautomaat niet toegankelijk. Ook in Winssen moesten de vrienden onder dwang pinnen en hun geld afstaan. De vijf slachtoffers deden allemaal aangifte van de rooftocht. De politie sprak eerder van een ‘zelden vertoond misdrijf'.

Een van de Ewijkenaren raakte lichtgewond. Het rechercheonderzoek dat volgde na de rooftocht leidde tot de aanhouding van de verdachten. De twee mannen zijn ingesloten voor verhoor en worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Op sociale media en op nieuwswebsites reageerden veel mensen eerder vol ongeloof op het incident. ‘Een vreemd verhaal’, en: ‘zit er niet iets anders achter?’, vroegen mensen zich af. ,,Wij gaan uit van het verhaal van de slachtoffers. Zij zijn overduidelijk zó onder de indruk van wat er is gebeurd”, liet een woordvoerder van de politie daarop eerder weten.