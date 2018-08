Twee veteranen van 101 jaar doen nog één keer De Oversteek

Vader Marc (38) schenkt dochter Bregje (6) een van zijn nieren

10:14 NIJMEGEN - Dankzij een nieuwe behandeling kunnen sinds vijf jaar in het Radboudumc ook heel jonge kinderen een transplantatie kunnen krijgen met een volwassen nier. ,,Nu kon ik mijn nier schenken aan mijn dochter. Als ik haar ermee help, is de keuze snel gemaakt", vertelt Marc Obbens uit Den Bosch. De nier wordt niet geplaatst in het bekken, zoals bij volwassenen, maar in de buik.