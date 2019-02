Tweede bescheiden Klimaatmars door Nijmegen

Advocaat Tiemstra-pand wil dat voorlopig niemand zijn woning wordt uitgezet

12:22 NIJMEGEN - De circa twintig bewoners van het Tiemstra-pand in Nijmegen-West mogen niet op 1 april op straat staan. Dat is de inzet van advocaat Caren Schipperus. Zij wil uitstel totdat is beslist of nieuwe investeerders een kans krijgen.