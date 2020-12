Tweede golf duurt tot februari, vrezen onafhankelijke experts: ‘Versoepelen zeer onverantwoord’

Het gaat helemaal de verkeerde kant op met het aantal coronabesmettingen. Landelijk was er de afgelopen week al een stijging met meer dan 20 procent, in de regio is de situatie nog veel zorgelijker.



De kans dat premier Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendmaakt dat de huidige coronamaatregelen worden versoepeld, is daarmee heel klein geworden. Zeker ook omdat de ziekenhuizen verwachten dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan stijgen.



,,Ergens in de komende twee weken’’, vermoedt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.”