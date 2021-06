Tweede Kamerleden en Rick Brink willen dat het Rijk de Monnikskap blijft financieren

Laatste jaren van het ‘vrije’ Nijmegen: ‘Burgers moesten zelf ook deelnemen aan de strijd’

22 juni NIJMEGEN - Welgeteld drie dagen was eind vorig jaar de tentoonstelling ‘De Kunst van het Verdedigen’ geopend in De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie. Pal nadat bergen werk waren verzet, sloegen in december de coronamaatregelen ook toe in het Nijmeegse museum aan de Waalkade.