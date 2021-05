Tweede prik voor zestigplusser mogelijk sneller, maar de eerste niet ‘want dit is nu eenmaal de route’

NIJMEGEN - Zestigplussers die ingeënt worden of zijn met AstraZeneca hoeven mogelijk niet meer twaalf weken te wachten op de tweede vaccinatie. Eind deze maand komt er duidelijkheid over: in België is de termijn al teruggebracht naar acht weken.

De Gezondheidsraad die minister Hugo de Jonge adviseert over de vaccinatie, zegt eind deze maand duidelijkheid te kunnen verschaffen over de vraag of het verantwoord is de interval van 12 weken in te korten. De fabrikant zelf adviseert de tweede prik te zetten na vier tot twaalf weken.

Pas begin juni eerste prik

De termijn is zeker voor veel zestigplussers in Gelderland van belang, omdat veel mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960 nog steeds niet ingeënt zijn. Bij huisartsenpraktijken in onder meer Arnhem en Nijmegen kunnen ze pas begin juni terecht voor hun eerste vaccinatie, omdat Gelderland de laatste provincie is waar de artsen zijn bevoorraad.



De tweede prik wordt dan pas na zomervakantie gegeven, waardoor ze in de vakantieperiode niet volledig beschermd zijn. Terwijl veel jongere mensen die minder risico lopen om ernstig ziek te worden door corona dan al wél een tweede prik hebben gehad, omdat ze Pfizer of Moderna krijgen. En daar de tweede injectie na maximaal 6 weken worden gegeven.



Het was vorige week voor ouderenbond Anbo reden om het kabinet op te roepen de zestigplussers ook Pfizer te geven en door de GGD's te laten vaccineren. De zestigplussers worden nu namelijk ingeënt door de huisarts en de bond vindt dat zeker in Gelderland veel te lang duren. Terwijl juist zestigplussers relatief vaak met corona in het ziekenhuis belanden.

Zeker een belangrijke doelgroep

,,Maar dit is nu eenmaal de route die gelopen wordt’’, reageert een woordvoerder van het RIVM dat de vaccinaties regelt. ,,Het is zeker een belangrijke doelgroep, maar we proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren.’’



En AstraZeneca is nu eenmaal vanwege bijwerkingen niet geschikt voor mensen onder de zestig, terwijl dat vaccin wel beschikbaar is. Tussen nu en begin juni worden er waarschijnlijk nog ruim 700.000 doses van geleverd. Prik je die niet weg, dan heb je dus 700.000 doses extra van andere vaccins nodig. Terwijl juist de aanlevering van vaccins steeds het knelpunt is.



,,We doen dit allemaal voor de eerste keer en proberen een pandemie te bestrijden. Dan is er wel wat belangrijkers dan de zomervakantie van mensen.’’

