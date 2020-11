Tweede Walstraat gaat ’s avonds dicht voor drugsklanten

Tweede Walstraat en Vlaamsegas zijn berucht omdat er veel dealers rondhangen. Veel drugsklanten pikken een dealer op met hun auto, rijden een rondje via Ziekerstraat, Mariënburg en Van Welderenstraat, en kopen onderweg hun drugs. Al eerder werd de Eilbrachtstraat afgesloten om deze rondgang te stoppen, met weinig resultaat.



Deze nieuwe afsluiting wordt veel ingrijpender omdat een groter deel van de binnenstad onbereikbaar wordt, zoals het parkeerdak van de Molenpoort. Dat is ook één van de bezwaren van wethouder Tiemens. Verder wijst ze erop dat het probleem van rondrijdende auto’s toch in de Van Welderenstraat blijft bestaan en dat een roadbarrier een kostbare investering is, die mogelijk ook juridisch makkelijk aan te vechten is.



Om drugsoverlast tegen te gaan, kun je volgens Tiemens geen verkeersbesluit nemen. Tot slot denkt ze dat het ingewikkeld is een pasjessysteem op te zetten, zodat aanwonenden wel door kunnen rijden.