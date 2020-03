Tweeënhalf jaar cel geëist na drie keer inrijden op man bij wijkcentrum Hatert

Dansdocen­te Sandra is tóch getest: mogelijk besmet en per direct in quarantai­ne

13:05 KESSEL - De Nederlandse Sandra Di Giovanni, die net over de grens woont in het Duitse dorp Kessel, moet per direct in quarantaine. Dat hebben Duitse artsen haar opgedragen. De vrouw, die vorige week samen met haar dochtertje van veertien maanden terugkwam uit Noord-Italië, is in Kleef inmiddels getest op het besmettelijke corona-virus.