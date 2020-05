Tweehonderd laptops voor thuisonderwijs in arme Nijmeegse gezinnen

,,Het zijn gezinnen die geen laptop hadden of onvoldoende laptops hadden, omdat meerdere kinderen er een nodig hadden”, zegt Marian Eijkemans van Stichting Leergeld Nijmegen. ,,We hebben vooral grote gezinnen kunnen helpen en mensen die niks hebben.”

Alleen leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool en scholieren in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar konden gebruik maken van de regeling. Gezinnen met één kind mochten niet meer te besteden hebben dan 120 procent van het minimum loon en voor grotere gezinnen was de norm 130 procent. Inmiddels is het project gestopt.

25 nieuwe gezinnen

,,Door het project hebben we ruim 25 nieuwe gezinnen leren kennen. Normaal komen we bij de mensen thuis en doen we een uitgebreide intake, maar dat kan nu niet. Onze intermediairs zijn 60-plus en kunnen we nu niet op huisbezoek sturen.”

Met het project was 80.000 tot 90.000 euro gemoeid. Een bedrag dat werd gedekt door de landelijke koepel van Stichting Leergeld en de gemeente Nijmegen. ,,We zijn superblij dat we deze kinderen konden helpen.”