Tweespalt: geen brug of accepteren dat een rolstoeler er niet over kan

Wethouder Vergunst over ophef Waalhaven-brug: ‘Een brug die niet rolstoel­toe­gan­ke­lijk is óf helemaal geen brug’

23 juni NIJMEGEN - Het ontwerp van de nieuwe Waalhaven-brug is het Nijmeegse stadsbestuur op een storm aan kritiek komen te staan. Die oversteek wordt niet bruikbaar voor mensen in rolstoel of rollator. Maar, zegt wethouder Noël Vergunst, het was dát of helemaal geen brug.