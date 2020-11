Twintig vrouwen werkten een jaar lang aan ‘de grootste kanten sluier ter wereld’, nu is ie onthuld!

Column 't Plein Kom maar op met dat groen op het Kelfkens­bos

13 november Geduld is een schone zaak. Dat heb ik zeker geleerd bij de discussies over de vernieuwing van het Kelfkensbos. In mijn archief zie ik, dat dit plein vijftien jaar geleden al als een 'tranendal' werd betiteld, met als toevoeging 'akelig leeg, koud, winderig'.