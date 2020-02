Twitterende boswachter Tim gaat kinderprogramma op tv presenteren

‘Ik vind het een ongelofelijke eer en het geeft me best een trots gevoel. Het is nu écht officieel’, meldt hij op Twitter.

Twitterende boswachter

Hogenbosch is op mediagebied al een bekende verschijning. Als boswachter vertelt hij in blogs en in kranten en tijdschriften allerlei natuurweetjes over zijn werkgebied.



Hij is ook een verwoed Twitteraar. In 2018 werd hij uitgeroepen tot beste Twitteraar van Nederland. Op zijn account heeft Hogenbosch 26.000 volgers.