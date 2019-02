Typhoon treedt op in Goffertpark

video Urenlange zoekactie autowrak Waal levert nog niets op, onduide­lijk­heid over toedracht

14:29 NIJMEGEN - Rijkswaterstaat is woensdagmorgen begonnen met de bergingswerkzaamheden van een auto die in de nacht van dinsdag op woensdag ter hoogte van de Waalkade in Nijmegen te water raakte. De bestuurder van de auto werd door de politie woensdagmorgen rond de klok van vier uit de Waal gered, nadat hij luidkeels om hulp riep.