Uit de corona-frontlinie in het CWZ in Nijmegen: ‘Dat je zelf besmet kunt raken, ban je uit je gedachten’

interview Roman van Nijmeegse schrijver Marcel Rözer: over hoe een veerman zijn levens­angst kwijtraakt

9:30 NIJMEGEN - ‘Het blauwe wonder’ is een melancholisch romantisch verhaal, geplaatst in de geschiedenis en met kleurrijke personages. Zelf noemt de Nijmeegse schrijver en columnist Marcel Rözer zijn eerste roman een oorlogsboek in vredestijd.