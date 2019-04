Uit met Anne: een wereldmusical, knus met Colin en de magie van theater

Een gerijpte Evita

Wegens succes geprolongeerd: twee extra voorstellingen van Evita in de Stadsschouwburg. Evita is een geliefde musical uit de vorige eeuw. Een product van Andrew Lloyd Webber die tal van musicalhits schreef zoals Jesus Christ Superstar, Cats en The Phantom of the Opera. Evita werd bekend met wereldnummers als Don’t Cry for me Argentina. De musical vertelt het verhaal van de ambitieuze Eva Duarte die het van tweederangs actrice schopte tot machtigste vrouw van Argentinië. Geliefd bij haar volk, gehaat door de elite en omstreden tot op de dag van vandaag.



In Nederland toert een groots opgezette versie waarbij de zangers en acteurs worden begeleid door een negenkoppig live-orkest. Met in de hoofdrol Brigitte Heitzer die elf jaar geleden de televisietalentenjacht Op zoek naar Evita won. Ze is terug als hoofdrolspeelster. Deze Evita is meer doorleefd en daardoor interessanter, zeggen recensenten.



Zaterdag 20.00 uur en zondag 14.30 uur in de Stadsschouwburg.