Uitbater café Samson pissig over bierpakketbeleid: ‘Je wordt als ondernemer afgestraft. De lol is eraf’

Make My Day en het hippe imago van de Lange Hezel­straat: ‘Dit is onze plek’

19:58 NIJMEGEN - Vier weken lang zaten ze op slot, de drie winkels van Make my Day in de Stikke Hezelstraat in Nijmegen. Omdat het toch niet goed voelde. Voor de medewerkers, want niet alle klanten waren al gewend aan de anderhalve meter samenleving. ,,Het was eigenlijk niet verantwoord.”