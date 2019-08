Uitgebreide veiligheidsmaatregelen rond Democratiefestival

Pauline bakte 1.100 tulbanden voor onderzoek naar speeksel­klier­kan­ker

18:33 NIJMEGEN - Bijna 10.000 euro. Dat is de opbrengst van de verkoop van meer dan 1.100 tulbanden. Die heeft Pauline van Drie uit Barneveld zelf gebakken om geld in te zamelen voor onderzoek naar speekselklierkanker, waaraan haar vader in maart overleed.