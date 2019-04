‘Uitgekookte’ dieven stelen mobieltjes op Nijmeegse universiteit

De diefstallen vonden onder meer plaats in de universiteitsbibliotheek, restaurant De Refter en het Erasmusgebouw. Op beeldschermen die verspreid over de campus hangen wordt inmiddels gewaarschuwd voor diefstallen. Ook is de beveiligingspersoneel extra alert op mogelijk verdachte situaties, zo vervolgt de woordvoerder.

Zeker vier studenten hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar mogelijk zijn er meer gedupeerden. Opvallend: de wijze waarop zij van hun telefoons werden beroofd tonen grote gelijkenissen. De 19-jarige Miriam werd in de Refter benaderd door een man met een Slavisch uiterlijk die gebrekkig Engels sprak, vertelt ze: ,,Hij stelde me een paar vragen over Nijmegen, zei dat hij nieuw in de stad was en de weg niet wist. Voor ik het goed en wel door had, was mijn telefoon verdwenen.” Ze noemt de werkwijze van de dief uitgekookt: ,,Het verbaast me niets als hij dit trucje vaker heeft geflikt.”