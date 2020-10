Uitgestelde zorg: ‘Houd afstand, voor ouderen, maar ook voor mijn zoon Job’

Zijn broer Dirk is inmiddels anderhalve kop groter. Terwijl die twee jaar jonger is. Leuke broer hoor, die Dirk. Maar als je 17 bent, zoals Job Zalmé, dan heb je toch liever dat die jongere broer in centimeters nog wat achterblijft.

Het is maar één van de vele zaken waar Job momenteel tegenaan loopt. Al met al beleeft hij ronduit angstige tijden in een door corona toch al bijzondere periode. Maar van corona heeft Job geen last. Wel van de uitgestelde zorg die daar het gevolg van is.

Weinig groeihormoon

In mei nog beloofden dokters dat hij in augustus een operatie zou krijgen. Een ingreep waarbij een tumor zou worden weggehaald. Die drukt in het voorhoofd, vlak boven zijn neus, op de hypofyse. Dat is een orgaan dat de hormoonhuishouding regelt. ,,Dat ik zo klein blijft, komt omdat het gezwel de hypofyse wegdrukt. Daardoor wordt er te weinig groeihormoon aangemaakt”, legt Job uit.

Hij zou misschien zelfs wel weer gaan groeien zodra dat gezwel, inmiddels 1,5 bij 2,3 centimeter, zou zijn weggehaald. Dat vooruitzicht werd hem in eerste instantie voorgeschoteld.

Drie kwartier

De tumor verwijderen is ook een relatief makkelijke ingreep. ,,Het kan via de neus. Omdat de tumor bestaat uit een kwarkachtige substantie, kan het omhulsel worden leeggeschraapt.” Drie kwartier en klaar is kees, verzekerde de arts. ,,Ik zou blijvend van mijn klachten af zijn.”

Maar ja, corona dus. Daardoor loopt het net als in het voorjaar met de drukte in de ziekenhuizen weer uit de hand. Covid 19-patiënten worden geholpen, daarover is geen discussie. Ook gaat de acute zorg bij een hartaanval of kanker gewoon door, klinkt het. Maar wat ‘reguliere zorg’ heet, wordt steeds vaker al weer wél uitgesteld.

Niet ‘spoedeisend’ genoeg

Dat geldt ook voor de behandeling die Job zou ondergaan in het Radboudumc. Opereren in augustus wordt tijdens een gesprek in juni met de neurochirurg al de kop in gedrukt, het wordt september. ,,Nu is er gezegd dat het november/december wordt..., maar dat was voor de tweede golf’’, laat Job’s moeder Maryse moedeloos weten. Telkens wordt Job's operatie niet spoedeisend genoeg geacht.

De dokters verklaren dat die tumor in zijn hoofd, goedaardig en op een prima te opereren plek, nauwelijks groeit. En dat er dus geen gevaar dreigt. De ingreep een paar maanden uitstellen kan volgens hen gegarandeerd geen kwaad, zeggen zij.

Volledig scherm Job en Dirk, rechts moeder Maryse Zalmé. © Foto: Bert Beelen

Paniek

Maar Job kan er ook niks aan doen dat hij grote moeite heeft om dat te geloven. Hij raakt er steeds meer van in paniek. ,,Ik slaap er niet van en kan me slecht concentreren. Dit gaat ten koste van mijn studie informatica; over twee weken heb ik tentamens en ik heb er een slecht voorgevoel bij, terwijl ik in juni nog met heel goede punten ben geslaagd voor de havo.”

En wat die dokters ook mogen zeggen, lichamelijk heeft hij óók last van de tumor. ,,Het gezwel drukt op mijn oogzenuwen, waardoor ik steeds minder kan gaan zien. Dat was tot nog toe niet het geval. Maar bij een test in een speciaal oogmeetapparaat eerder deze week is gebleken dat ik toch al een beetje last krijg van ‘tunnelvisie’.” Waarmee hij bedoelt dat de zijkanten van het blikveld zwart kleuren. ,,Hoe langer de tumorgroei doorgaat, hoe erger dat zal worden”, is Job ook al verteld.

Reactie Radboudumc ‘Door corona moeten we helaas steeds vaker reguliere zorg uitstellen. Dat doen we alleen als dat echt kan, en we bespreken het altijd met de patiënt. Dat is erg vervelend en frustrerend, voor de patiënt, zijn naasten, maar ook voor onze zorgverleners. We drukken daarbij mensen op het hart om, als de situatie verandert, als ze vragen hebben of als ze zich zorgen maken, direct contact te zoeken met hun hoofdbehandelaar. Dat adviseren we ook aan Job. Voor de goede orde, onze spoedzorg gaat altijd door.’

Minder kans op biertje

Steeds meer ervaart Job ook de sociale gevolgen van zijn geringe lengte. De verhoudingen met zijn ‘broertje’ Dirk staan op de kop. En zijn vrienden willen hem er niet meer bij hebben in de kroeg. ,,Met mij erbij is de kans kleiner dat ze ondanks dat ze nog geen 18 zijn, toch nog een biertje krijgen. Dat zeggen ze heel eerlijk, dat weer wel.”

De groeicurve uit zijn jonge jeugd beloofde hem een lijf van 1.83 meter hoog. Dan doet het extra pijn dat hij is blijven hangen op 1.63 meter. ,,Nee, 1.63 en een half”, verbetert hij zichzelf snel.

Volledig scherm Hoofdingang Radboudumc. © Paul Rapp

Niet meer groeien

Inmiddels hebben de artsen hem verteld dat hij ook na de zo gewenste operatie niet meer zal kunnen groeien. Dan had eerder ingegrepen moeten worden. Job kan het niet goed begrijpen: ,,Hoezo was ik dan in april al geen spoedgeval?”

Zijn moeder stelt steeds grotere vraagtekens bij de vrijwel ‘automatische’ voorrang die coronapatiënten krijgen. En roept iedereen op om toch vooral 1,5 meter afstand te houden, zodat de ziekenhuisopnames van coronapatiënten teruggebracht worden en de reguliere zorg weer de normale omvang krijgt. ,,Doe die 1,5 meter niet alleen voor de ouderen, ook voor jongeren zoals mijn zoon Job.”