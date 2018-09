Uitje in de toekomst in de oude Honigfabriek

NIJMEGEN - Personendrones, elektrische voertuigen en een zelfrijdende auto: de bezoekers van het Innovatiefestival in de Honig kregen zaterdag een beeld van hoe het verkeer er in de toekomst mogelijk gaat uitzien. En hoe elektronica een nog grotere rol gaat spelen in het dagelijks leven met knuffel- en servicerobots.

De bezoekers konden slechts en paar dingen zelf uit proberen, omdat veel zelfrijdende en -sturende voertuigen nog niet zijn toegestaan op de Nederlandse wegen.

Dronetaxi

Zoals de dronetaxi, waarvan er nog maar één in Nederland te vinden. Het exemplaar van luchthaven Valkenburg was overgekomen naar Nijmegen, per auto wel te verstaan. ,,Nederland ziet dit nog als een luchtvaartuig, dus we ijveren ervoor om de wet aan te laten passen'', vertelt Jeroen Engelkes van het Drone Center Valkenburg. ,,Mogelijk kunnen we er dan over drie jaar al mee vliegen, net als in Dubai en Australië.''

Er is ruimte voor twee passagiers, een taxipiloot is niet nodig. Gewoon even op een touchscreen de bestemming intoetsen en de drone vliegt ernaartoe met hulp van 4G en 5G.

Knuffelrobot

Populair bij de jonge bezoekers was de familie knuffel- en servicerobots van het bedrijf Smartrobot.solutions in Elst. ,,We hebben diverse robots ontwikkeld'', vertelt Richard Kuijpers van het bedrijf. ,,De Sanbot is een soort receptionist die al dienst doet bij de Sint Maartenskliniek, met de Ipal kunnen 4- en 5-jarigen leren programmeren en de Cruzr is een gids die je naar een gate brengt op een luchthaven of naar een bepaald schilderij in een museum.''

Het Innovatiefestival was de finale van de Europese Mobiliteitsweek in Nijmegen, die zondag startte met een gratis picknick op de Waalbrug.