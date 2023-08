Uitslaande brand in Nijmegen-Noord, politie zet straat af vanwege forse rookontwikkeling

Campergesprekken De zeven tattoos van Sinan Can: ‘Een getekende ziel heeft een getekend lichaam, vind ik’

Sinan Can (45) reist de hele wereld over om in zijn documentaires misstanden en leed aan het licht te brengen. Dat doet hij vol overgave en het tekende hem letterlijk en figuurlijk. Toch is hij thuis ‘retegelukkig’: ,,Nijmegen is voor mij het paradijs.”