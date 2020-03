Uitslag van coronatest sneller bekend; voorrang voor huisartsen die ‘verdacht’ zijn

Jonge kinderen mogen in Nijmegen geen kraanwater drinken uit angst voor lood

9:40 NIJMEGEN - Jonge kinderen mogen op diverse kinderdagverblijven en scholen even geen water uit de kraan drinken. In plaats daarvan krijgen zij water uit flessen. Reden is de mogelijke aanwezigheid van loden waterleidingen in oude gebouwen.