Uitspraken Trump inspireren De Staat tot nieuw nummer

Het nummer is een voorproefje op het nieuwe album dat nu in de maak is. Het nummer dat vrijdag is uitgebracht, lag volgens Florim al een tijdje op de plank. Ook is het vaker gespeeld op de speciale 'In The Round'-concerten. Dit was een reeks concerten op het terrein van De Vasim in het najaar van 2017 die helemaal uitverkocht waren. Het was een afsluiter van het vorige album O en een opmaat naar nieuwe muziek.