Uitsterfbeleid tippelzone 'schiet niet op', Nijmegen bekijkt andere opties

In Nijmegen geldt een pasjessysteem voor de tippelzone met afwerkplek aan de Nieuwe Marktstraat. Dit systeem is in 2007 ingevoerd om de toestroom van vooral Oost-Europese prostituees in te dammen. In 2011, onder toenmalige burgemeester Thom de Graaf, is besloten om helemaal geen pasjes meer uit te geven aan nieuwe sekswerkers.



Dit uitsterfbeleid kreeg de voorkeur van de Nijmeegse politiek boven het in één keer sluiten van de tippelzone, omdat de gevolgen hiervan voor de vrouwen niet te overzien zouden zijn. De gemeente zette tegelijk zwaar in op zorg. Zo is er op de tippelzone een huiskamer waar ook hulpverleners zijn. De bedoeling was straatprostituees langzaamaan los te weken van pooiers en dealers en in staat te stellen een nieuw bestaan op te bouwen.