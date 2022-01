Uitstoot omstreden asfaltfabriek in Nijmegen gedaald, maar dwangsom blijft

Column Marcel Rözer Opeens waande ik me in het toneelstuk ‘De Gewone Verontwaar­dig­de Man’

Het was zondag, de kleur grijs zat overal, alsof een rokende reus zijn zware sigarenwolk over de wereld had verspreid. De mensen waren grijsaards geworden, ook de jongsten. Bomen somberden vaag in het park, in de stad leken zelfs de stoplichten kleurloos.

19 januari