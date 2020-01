Uitvaart is laatste feest van salsakoningin Lina: ‘Ze wil niet dat mensen gaan huilen’

NIJMEGEN/WIJCHEN - Wijs, getalenteerd, sterk, warm. De woorden waarmee de Nijmeegse salsakoningin Lina Domacassé wordt omschreven zijn louter mooi en maken duidelijk dat een bijzonder mens is overleden . ,,Ze was de zon in Nijmegen”, zegt Paul Roelofs, advocaat en leerling van Domacassé.

Met haar salsalessen in Caribisch centrum en dansschool Amanné aan de Tweede Walstraat probeerde Lina het plezier dat Antillianen in het bloed zit naar Nijmegen te halen. ,,We maken van alles een feestje”, zegt Judine Thodé, manager van Amanné en Lina's nicht. Samen met salsadocent Zita de Bont zet zij Amanné voort.

Voor de Vierdaagse pakte Domacassé steevast uit en organiseerde ze talloze evenementen. Zo werd de vrouw, die als 18-jarige van Bonaire naar Nijmegen kwam en een van de eerste salsadansscholen van Nederland begon, een fenomeen. Ze werd verkozen tot beste salsalerares van Nederland en eindige tweede in de race om Zwarte Zakenvrouw van 2007.

Antilliaanse gemeenschap

Domacassé, woonachtig in Wijchen, was ook zeer betrokken bij de Antilliaanse gemeenschap. Antilliaanse jongens die oefenruimte nodig hadden voor hun brassband, bood ze een plek om te oefenen. Thodé: ,,Goede jongens die de verkeerde kant op zouden kunnen gaan, want ze hadden geen structuur. Zij hielp ze.”

Quote De laatste jaren was ze weer helemaal in schwung Paul Roelofs

Dat ze in 2005 korte tijd onterecht werd verdacht in de zaak van de ontvoerde miljonairsdochter Claudia Melchers, was een zwarte bladzijde in haar leven. Advocaat Roelofs stond haar in die tijd bij. ,,Ze heeft er een trauma aan overgehouden, maar na drie jaar is ze er overheen gekomen.” Ook het overlijden van haar man Ottie Doorstam in 2015 viel haar zwaar. Toch won het plezier in het leven het steeds. Roelofs: ,,De laatste jaren was ze weer helemaal in schwung.”

Kanker

Thodé: ,,Lina hield van het leven en ze leefde écht.” Dat een ongeneeslijke vorm van kanker dat blokkeerde, deed haar pijn. Haar uitvaart, aanstaande donderdag, stippelde ze zelf uit. ,,We gaan haar met z’n allen met veel muziek begeleiden naar haar laatste plek. Ze wil niet dat mensen gaan huilen, want we moeten blij zijn met het leven dat we nog hebben. Lina’s uitvaart is haar laatste feest.”