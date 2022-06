Uniek: Duitse tankstations bij Nijmegen urenlang zonder benzine, maar klanten blijven komen - ‘We zijn toch Nederlanders’

Gekkenhuis bij pomp over de grens: ‘Sinds woensdag is het écht extreem’

BARLO (D) - ,,Het is hier echt een gekkenhuis de laatste dagen”, zegt Michael Mullens, die vlak naast het Argos tankstation in het Duitse Barlo woont. Hij weet niet wat hem overkomt. ,,Het is hier altijd wel druk met Nederlanders die komen tanken, maar sinds woensdag is het écht extreem.”

3 juni