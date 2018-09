Unieke ervaring: picknick midden op de Waalbrug van Nijmegen

'Als een paard niest, dan krijg ik 20 telefoon­tjes'

7:36 ERLECOM - Wilbert Verriet (37) uit Erlecom is voor Free Nature beheerder van koniks en galloways in de Millingerwaard en de Loowaard. Recent werd hij vooral via de sociale media fel aangevallen naar aanleiding van naar mensen happende koniks in de Stadswaard bij Nijmegen en het laten inslapen van een oude koe in de Loowaard.