Unieke foto’s: Nijmegenaar legde de gehavende stad vast na het bombardement

Een ‘donder­steen die vaak verliefd werd’ is er niet meer: Zuster Vincentia (96), of gewoon Bep, was de laatste non van het CWZ

17 februari NIJMEGEN - Zuster Bep Faase, alias zuster Vincentia, is op 96-jarige leeftijd overleden. Bep was de laatste non in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.