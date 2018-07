Universiteit: 'Carolus Magnus heeft adequaat gehandeld'

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit stelt geen onderzoek in naar studentenvereniging Carolus Magnus. Dat laat een woordvoerder van de universiteit weten. De Nijmeegse vereniging kwam in opspraak nadat weblog GeenStijl afgelopen dinsdag een brief publiceerde over vermeend seksueel wangedrag binnen de vereniging. Wel gaat rector Han van Krieken in gesprek met Carolus Magnus.

Anonieme brief

De anonieme briefschrijver, die naar eigen zeggen lid is van de vereniging, vertelt in detail hoe twee mannelijke leden het afgelopen jaar over de schreef zouden zijn gegaan en vrouwelijke leden zouden hebben betast. In één van beide gevallen ging het om een 'prominent lid' dat in aanmerking kwam voor een bestuursfunctie bij de vereniging, zo is te lezen in de brief.

Kevin Brinkers, praeses van de studentenvereniging, nam woensdagochtend afstand van de brief. Volgens hem staat het schrijven 'bol van de feitelijke onjuistheden' en is geen sprake geweest van 'ernstig grensoverschrijdend gedrag'.

Wél erkende hij dat het afgelopen jaar twee klachten zijn binnengekomen en naar aanleiding daarvan maatregelen zijn getroffen: ,,Daarbij hebben we steeds gekeken wat de wens van het slachtoffer was en gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.’’

Passende maatregelen

In het ene geval resulteerde dat in een schorsing van enkele weken, in het andere geval besloot de vereniging dat het lid in kwestie niet langer in aanmerking kwam voor een bestuursfunctie.