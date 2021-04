Universiteit protesteert bij Spiegelwaal: het water staat letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen

overburen Hans woont in een bijzonder appartemen­ten­com­plex in Nijmegen: ‘Het is hier net een vakantie­oord’

4 april Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Hans van Uden (75) woont in De Ring, een appartementencomplex gebouwd rond een binnentuin, in Nijmegen. Zo heeft iedere bewoner tientallen overburen.