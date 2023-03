Universiteit raadt studenten aan in de stad te overnachten als ov-staking samenvalt met tentamen

update Buschauf­feurs op ramkoers: heel maart vol stakingen voor lagere werkdruk en meer loon

Stakingen in het streekvervoer zijn nog lang niet voorbij. Personeel in het hele land blijft tot eind maart staken. Plan is om twee tot drie dagen per week het werk neer te leggen, bleek woensdag tijdens een actiebijeenkomst in het FNV-kantoor in Nijmegen.