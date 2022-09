Universiteitsgebouw getroffen door grote stroomstoring en blijft hele dag dicht

NEC kan tegen AZ beschikken over Dimata, ook Mattsson in wedstrijd­se­lec­tie

NIJMEGEN - NEC kan in de uitwedstrijd tegen AZ beschikken over Landry Dimata. De kersverse spits is speelgerechtigd en zit meteen in de wedstrijdselectie. Ook Magnus Mattsson reist mee af naar Alkmaar. De aanvaller is volledig hersteld van een blessure.

31 augustus