Urenlange zoekactie autowrak Waal levert nog niets op, onduidelijkheid over toedracht

De man is in onderkoelde toestand door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de auto in de Waal belandde is nog altijd onduidelijk, aldus de politie. Een bewoonster van de Waalkade vertelt hoe ze 's nacht wakker werd van geroep om hulp: ,,Ik liep naar het raam en al heel snel zag ik meerdere agenten langs de kade zoeken met zaklampen. Opeens renden ze richting de spoorbrug. Ik vermoed dat de man een paar honderd meter is afgedreven door de harde stroming van de rivier. Goed dat de politie zo snel ter plekke was: ik wil niet weten wat er anders was gebeurd in dit koude water.”