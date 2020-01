Urgente vermissing: Leon (19) vermist na nieuwjaarsdag in Nijmegen

NIJMEGEN - De 19-jarige Leon Visser is vermist sinds hij op nieuwjaarsdag voor het laatst was gezien in Nijmegen. De jongeman uit Groningen was op 1 januari 2020 rond 14.00 uur vertrokken vanaf cultureel centrum Brebl op het Nijmeegse Honigterrein. Sindsdien is hij niet meer gezien en is er niets meer van hem vernomen.