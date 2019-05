Vaarwel ‘herriewinkel’ met de droomtrui-met-negen-katten

Een sweater, verkrijgbaar in stoplichtkleuren, zoals bijna alles in 1986. Met op de voorkant negen cartooneske katten. Die trui, Dé Trui, die had ik dus niet.



En dat viel elke maandagochtend in de brugklas een beetje meer op. Tijdens wiskunde had ik veel tijd over om te filosoferen over die kennelijke tweedeling van de wereldbevolking in en rond Nijmegen: de gelukkigen met dé CoolCat-kattentrui en de rest, zonder.