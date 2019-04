Vaccin tegen malaria werkt, maar is nog niet inzetbaar

Drie woningen ontruimd door brand in schuurtje

7:56 NIJMEGEN – Drie woningen aan de Doctor Schaepmanstraat in Nijmegen zijn in de nacht van zondag op maandag ontruimd nadat een schuurtje achter een van de woningen vlam had gevat. Daarbij kwam zo veel rook vrij dat de bewoners hun huis uit moesten.