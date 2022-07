Vader Bjorn van overleden tweeling Anna en Lynn schreef een rouwboek: ‘Vaderhart huilt net zo hard’

‘Ik ben Daan. En ik heb twee zusjes die dood zijn.’ Vader Bjorn Visser glimlacht wat beschroomd. ,,Zo stelde Daan zich voor in de buurt, toen we hier vorig jaar kwamen wonen”, vervolgt Visser (33) in de woonkamer van het Nijmeegse gezin over zijn 6-jarige zoon. ,,Voor hem zijn hier thuis geen drie kinderen, maar vijf. Ook al zijn Anna en Lynn er niet meer.”