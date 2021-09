Vader heeft spijt van ontvoering zoon (2): ‘Ik wilde hem alleen teruggeven als hij bij normale mensen terecht zou komen’

Specialis­ten peuterden een jaar lang aan het pleister in de Valkhofka­pel, en dit is het resultaat

2 september NIJMEGEN - Soms hoor je over een gebouw dat wordt teruggebracht naar de ‘oorspronkelijke staat’. Maar wat is oorspronkelijk als je het hebt over een kapel die over eeuwen meerdere keren is aangepast aan de eisen van de tijd? Na een jaar lang restauratie is Nijmegens iconische Valkhofkapel weer geopend, en je kunt de geschiedenis in laagjes zien.